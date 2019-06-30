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بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية

بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية

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بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية

بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية

بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية
http://almnatiq.net/?p=746046
المناطق - واس

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي ، أن الوزارة وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية أتمت الترشيح النهائي لـ (10325) مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء التي إُعلن عنها في شهر رمضان 1440هـ، بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني ” جدارة ” ، وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ 20 نقطة.
وأكد المتحدث الرسمي أنه على المرشحين سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام حيث إن المقابلة إحدى متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.
وأشار العصيمي إلى أن عدد الوظائف المتبقية والبالغ عددها (131) وظيفة، سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقاً لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية ، مهنئاً باسم وزارة التعليم المرشحين على الوظائف التعليمية ، ومتمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية .
وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات : https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/10325-m-w.aspx .

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