احدث الأخبار

إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها
أبرز المواد
 بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 تصريحات للبيت الأبيض عن “فرصة جيدة” لبيع منتجات أمريكية لهواوي
أبرز المواد
 21 لاعبًا في أولى خطوات برنامج هيئة الرياضة لابتعاث اللاعبين
أبرز المواد
 الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة لحج 1440هـ إلكترونيًا
أبرز المواد
 طالبة من تعليم جازان تحقق المركز الأول في التصميم الهندسي على مستوى المملكة
منطقة جازان
 بعد 23 عاما.. مخترع “الفلاش ميموري” يعتذر للعالم
أبرز المواد
 أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تؤكد توجهها لإعادة مسار عملية السلام وتصحيحه
أبرز المواد
 الجيش الليبي يستهدف طائرة تركية مسيرة في طرابلس
أبرز المواد
 مجلس الوزراء اليمني يدين استمرار مليشيا الحوثي الاعتداء على الأهداف المدنية بالمملكة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء
أبرز المواد
إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها

إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها

أبرز المواد
بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية

بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية

أبرز المواد
تصريحات للبيت الأبيض عن “فرصة جيدة” لبيع منتجات أمريكية لهواوي

تصريحات للبيت الأبيض عن “فرصة جيدة” لبيع منتجات أمريكية لهواوي

أبرز المواد
21 لاعبًا في أولى خطوات برنامج هيئة الرياضة لابتعاث اللاعبين

21 لاعبًا في أولى خطوات برنامج هيئة الرياضة لابتعاث اللاعبين

أبرز المواد

إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها

إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها
http://almnatiq.net/?p=746049
المناطق.. إسلام داوود

فاجأت الإعلامية ومقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، متابعيها، بالإعلان عن إصابتها بمرض خطير، يتسبب في أعراض خطيرة، داعية الجميع بالدعاء لها ومسامحتها.
وكشفت الصفحة الرسمية لبرنامج “صبايا” الذي تقدمه الإعلامية المصرية عن أنها أصيبت بميكروب في وجهها، يرى الأطباء أن الخطر لا يزال قائما على صحتها، ويحاولون في الوقت الحالي القضاء على الميكروب.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الفريق الطبي المعالج للإعلامية المصرية، يخشى من وصول البكتيريا إلى المخ، فيما تقرر منحها علاجا مكثفا حتى يتم السيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها إلى الجسم.
وأوصى الأطباء بوضع الإعلامية المصرية تحت المراقبة لمدة أسبوعين حتى تتجاوز مرحلة الخطر التي تمر بها، ومنعوا عنها الزيارات بشكل نهائي.
وكشفت أحد صديقات الإعلامية المصرية عن حالتها مشيرة إلى أن ريهام سعيد أصيبت بميكروب في الأنف، وهناك تخوف من وصوله إلى العين والمخ، موضحة أن سعيد خضعت لجراحة دقيقة، وهي تخضع لعلاج مكثف بعدها، وفي حال لم ينجح ستسافر للخارج من أجل مواصلة العلاج.
ونفت أن تكون الإعلامية المصرية قد أصيبت بميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد، أو أنها أصيبت بالمرض الذي عانى منه مايكل جاكسون.
وكانت الإعلامية المصرية، نشرت قبل ساعات منشورا على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت فيه متابعيها بالدعاء لها، معربة عن رضاها بابتلاء الله الذي يمتحن صبرها وتحملها، مؤكدة أن ابتلاء الله هو محبة لعباده.

روابط ذات صلة

بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية

بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية
تصريحات للبيت الأبيض عن “فرصة جيدة” لبيع منتجات أمريكية لهواوي

تصريحات للبيت الأبيض عن “فرصة جيدة” لبيع منتجات أمريكية لهواوي
21 لاعبًا في أولى خطوات برنامج هيئة الرياضة لابتعاث اللاعبين

21 لاعبًا في أولى خطوات برنامج هيئة الرياضة لابتعاث اللاعبين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*