إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها

المناطق.. إسلام داوود

فاجأت الإعلامية ومقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، متابعيها، بالإعلان عن إصابتها بمرض خطير، يتسبب في أعراض خطيرة، داعية الجميع بالدعاء لها ومسامحتها.

وكشفت الصفحة الرسمية لبرنامج “صبايا” الذي تقدمه الإعلامية المصرية عن أنها أصيبت بميكروب في وجهها، يرى الأطباء أن الخطر لا يزال قائما على صحتها، ويحاولون في الوقت الحالي القضاء على الميكروب.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الفريق الطبي المعالج للإعلامية المصرية، يخشى من وصول البكتيريا إلى المخ، فيما تقرر منحها علاجا مكثفا حتى يتم السيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها إلى الجسم.

وأوصى الأطباء بوضع الإعلامية المصرية تحت المراقبة لمدة أسبوعين حتى تتجاوز مرحلة الخطر التي تمر بها، ومنعوا عنها الزيارات بشكل نهائي.

وكشفت أحد صديقات الإعلامية المصرية عن حالتها مشيرة إلى أن ريهام سعيد أصيبت بميكروب في الأنف، وهناك تخوف من وصوله إلى العين والمخ، موضحة أن سعيد خضعت لجراحة دقيقة، وهي تخضع لعلاج مكثف بعدها، وفي حال لم ينجح ستسافر للخارج من أجل مواصلة العلاج.

ونفت أن تكون الإعلامية المصرية قد أصيبت بميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد، أو أنها أصيبت بالمرض الذي عانى منه مايكل جاكسون.

وكانت الإعلامية المصرية، نشرت قبل ساعات منشورا على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت فيه متابعيها بالدعاء لها، معربة عن رضاها بابتلاء الله الذي يمتحن صبرها وتحملها، مؤكدة أن ابتلاء الله هو محبة لعباده.