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جموع المصلين بمحايل عسير تشيع شهيد الواجب الملازم أول عسيري

جموع المصلين بمحايل عسير تشيع شهيد الواجب الملازم أول عسيري

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جموع المصلين بمحايل عسير تشيع شهيد الواجب الملازم أول عسيري

جموع المصلين بمحايل عسير تشيع شهيد الواجب الملازم أول عسيري
http://almnatiq.net/?p=746055
المناطق - محايل عسير

أدت جموع المصلين بمحافظة محايل عسير عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول يوسف بن أحمد سعود سروي من منسوبي القوات المسلحة، الذي أستشهد في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من منسوبي الإدارات الحكومية والأمنية المصلين بجامع الملك فهد بحي الضرس الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير, لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن استشهاده دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.
يذكر بأن أسرة آل سروي من بني ثوعه يستقبلون التعازي بمنزل والد الشهيد الشيخ أحمد بن سعود سروي بمنزله في شعار شمال نقطة تفتيش عقبة شعار من الثانية وحتى السابعة مساء بدءاً من اليوم الإثنين.
“المناطق” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى جد الشهيد الشيخ سعود بن سروي؛ ووالده وإخوانه؛ وجميع أسرة آل سروي وجميع قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة؛ سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه؛ وأن يكتبه من الشهداء؛ وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسُن أولئك رفيقا.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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