أمير منطقة جازان يكلف “الظافري” محافظا للعيدابي

المناطق - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان قراراً يقضي بتكليف الاستاذ عبدالله بن محمد الظافري محافظا لمحافظة العيدابي.

وقد أعرب”الظافري” عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على هذه الثقة والتي ستكون دافعا له لخدمة الوطن والتفاني في مجال عمله سائلا الله عز وجل بأن يوفقه لأداء مهام عمله.

ويعد”الظافري” من الكفاءات الإدارية المتميزة حيث أنه برز في العديد من المناصب التي شغلها طوال الفترة الماضية ومنها العمل بديوان الامارة مديرا لمكتب وكيل الامارة الأسبق ومديرا لمركز الاتصالات الادارية ورئيساً لمركز الجوه بمحافظة فيفا وأخرها رئيساً لمركز وادي جازان.