احدث الأخبار

تقرير يحذر: داعش يستعد للعودة بقوة
أبرز المواد
 الملح الصخري.. فوائد مذهلة وعلاج لأمراض عديدة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يكلف “الظافري” محافظا للعيدابي
منطقة جازان
 جموع المصلين بمحايل عسير تشيع شهيد الواجب الملازم أول عسيري
منطقة عسير
 المسماري يرد على التهديدات التركية وينفي تصريحات خارجيتها
أبرز المواد
 إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها
أبرز المواد
 بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 تصريحات للبيت الأبيض عن “فرصة جيدة” لبيع منتجات أمريكية لهواوي
أبرز المواد
 21 لاعبًا في أولى خطوات برنامج هيئة الرياضة لابتعاث اللاعبين
أبرز المواد
 الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة لحج 1440هـ إلكترونيًا
أبرز المواد
 طالبة من تعليم جازان تحقق المركز الأول في التصميم الهندسي على مستوى المملكة
منطقة جازان
 بعد 23 عاما.. مخترع “الفلاش ميموري” يعتذر للعالم
أبرز المواد
تقرير يحذر: داعش يستعد للعودة بقوة

تقرير يحذر: داعش يستعد للعودة بقوة

أبرز المواد
الملح الصخري.. فوائد مذهلة وعلاج لأمراض عديدة

الملح الصخري.. فوائد مذهلة وعلاج لأمراض عديدة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يكلف “الظافري” محافظا للعيدابي

أمير منطقة جازان يكلف “الظافري” محافظا للعيدابي

منطقة جازان
جموع المصلين بمحايل عسير تشيع شهيد الواجب الملازم أول عسيري

جموع المصلين بمحايل عسير تشيع شهيد الواجب الملازم أول عسيري

منطقة عسير

تقرير يحذر: داعش يستعد للعودة بقوة

تقرير يحذر: داعش يستعد للعودة بقوة
http://almnatiq.net/?p=746067

حذر تقرير أميركي جديد من عودة أكثر خطورة لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنه “يحضر لاستعادة أراض في سوريا والعراق، وبشكل أسرع”.

وأوضح التقرير الذي أعده مركز دراسات الحرب بواشنطن، أن “داعش” لا يزال يحتفظ بشبكة مالية عالمية تمول عودته، وتمكنه من إعادة هيكلة عملياته للعودة.

وأضاف أن زعيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، كان “يعمل بشكل ممنهج على إعادة تشكيل التنظيم، للتحضير لموجة جديدة من العنف في المنطقة”.

وتمكن التنظيم الإرهابي من المحافظة على عدد كاف من الأسلحة والتجهيزات في شبكة من الأنفاق ومناطق دعم أخرى، بهدف تجهيز قوات جديدة.

كذلك فرض “داعش”، وفق التقرير، ضرائب على السكان، مما أدى إلى نزوح عدد كبير منهم، وبذلك سيطر على جيب صغيرة من الأراضي في العراق بحكم الواقع.

أما في سوريا، فالوضع أصعب بسبب وجود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، وكذلك وجود الجيش السوري، فضلا عن جماعات مسلحة أخرى ليس من مصلحتها عودة التنظيم الإرهابي.

وأكد التقرير أن التباطؤ في مكافحة “داعش”، منحه فرصة للتخطيط للمرحلة الثانية من الحرب، مؤكدا أن هذا التباطؤ قد يساعد على تمدد التنظيم في كل من سوريا والعراق مرة أخرى.

وحذر التقرير من أن “داعش” أعاد تشكيل قدراته الأساسية نهاية العام الماضي، مما قد يمكنه من شن هجمات أكبر في الأشهر المقبلة.

ولفت التقرير أيضا إلى إمكانية “داعش” شن سلسلة من الهجمات في أوروبا، معتبرا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطأ بالإعلان عن القضاء على التنظيم، ومغادرة القوات الأميركية لسوريا.

ودعا التقرير الولايات المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة لتقويض إعادة ظهور “داعش” في العراق وسوريا، ولتوسيع عمليات المساعدات الإنسانية للتخفيف من جاذبية التنظيم الإرهابي الذي يستغل هذه النقطة.

روابط ذات صلة

الملح الصخري.. فوائد مذهلة وعلاج لأمراض عديدة

الملح الصخري.. فوائد مذهلة وعلاج لأمراض عديدة
المسماري يرد على التهديدات التركية وينفي تصريحات خارجيتها

المسماري يرد على التهديدات التركية وينفي تصريحات خارجيتها
إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها

إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*