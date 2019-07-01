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روسيا تبدأ إنتاج منظومة صواريخ “إس-500” المتطورة

روسيا تبدأ إنتاج منظومة صواريخ “إس-500” المتطورة
http://almnatiq.net/?p=746070

بدأت روسيا بإنتاج منظومات الصواريخ المحدثة من طراز “إس-500” للدفاع الجوي، حسب ما أعلن رئيس مجموعة “روستيخ” الروسية العملاقة، سيرغي تشيميزوف.

وأكدت وسائل إعلام روسية أن تشيميزوف أكد بدء موسكو بإنتاج صواريخ “إس-500″، والتي سيحصل عليها الجيش الروسي قريبا.

وفي تصريحات صحفية أوضح تشيميزوف أنه يجري حاليا العمل على تصميم أنواع جديدة ومحدثة من الأسلحة، مضيفا أنه “وفي الوقت الذي بإمكاننا فيه بيع منظومات (إس-400)، انطلقت بالتوازي مع ذلك عملية إنتاج المنظومات من طراز (إس-500)، وهي محدثة بشكل أكبر”.

وبيّن أنه لا يمكن الكشف عن الكثير من التفاصيل الخاصة بهذه المنظومة كونها لم تدخل بعد الخدمة في القوات المسلحة.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن توريد منظومات الصواريخ “إس-500” للقوات المسلحة قد يبدأ في العام 2020، فيما تحدث مسؤولون حكوميون عن اختبارات ناجحة لهذا السلاح الذي أصبح جاهزا للإنتاج.

وبدورها، كشفت تقارير إعلام غربية أن هذه المنظومة تمكنت خلال اختباراتها من إصابة هدف على بعد 481 كيلومترا، وهو أكثر بـ80 كيلومترا من مدى عمل أي من مثيلاتها في العالم.

ويعتبر الروس منظومات صواريخ “إس-500” السلاح الأول لمواجهة طائرات “إف-35” الأميركية، فهي “الضربة القاصمة لأيقونة الولايات المتحدة”، حسب ما ذكر أحد المهندسين الروس العاملين على السلاح الجديد.

وبحسب موقع “ناشونال إنتريست” فإن روسيا تهدف لأن تكون منظومة “إس-500” مكملة لمنظومة “إس-400″، وليست بديلة عنها، مما يعني الاستمرار بالتسويق واستخدام منظومة الصواريخ “إس-400”.

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