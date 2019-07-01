احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يكلف “قحل”رئيساً لمركز وادي جيزان
منطقة جازان
 مصر تحافظ على نظافة شباكها وتتصدر بهدف صلاح “المذهل”
أبرز المواد
 الأمين العام لـ “أوبك”: الفترة ما بين 6 و9 أشهر أفق جيد لتمديد صفقة خفض الإنتاج
أبرز المواد
 سوريا تعلن إحباط هجمات صاروخية على دمشق وحمص
أبرز المواد
 روسيا تبدأ إنتاج منظومة صواريخ “إس-500” المتطورة
أبرز المواد
 تقرير يحذر: داعش يستعد للعودة بقوة
أبرز المواد
 الملح الصخري.. فوائد مذهلة وعلاج لأمراض عديدة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يكلف “الظافري” محافظا للعيدابي
منطقة جازان
 جموع المصلين بمحايل عسير تشيع شهيد الواجب الملازم أول عسيري
منطقة عسير
 المسماري يرد على التهديدات التركية وينفي تصريحات خارجيتها
أبرز المواد
 إعلامية مصرية شهيرة تصاب بمرض عضال.. قد يتسبب في تساقط لحم وجهها
أبرز المواد
 بالأسماء.. التعليم ترشح نهائياً ” 10325 ” مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يكلف “قحل”رئيساً لمركز وادي جيزان

أمير منطقة جازان يكلف “قحل”رئيساً لمركز وادي جيزان

منطقة جازان
مصر تحافظ على نظافة شباكها وتتصدر بهدف صلاح “المذهل”

مصر تحافظ على نظافة شباكها وتتصدر بهدف صلاح “المذهل”

أبرز المواد
الأمين العام لـ “أوبك”: الفترة ما بين 6 و9 أشهر أفق جيد لتمديد صفقة خفض الإنتاج

الأمين العام لـ “أوبك”: الفترة ما بين 6 و9 أشهر أفق جيد لتمديد صفقة خفض الإنتاج

أبرز المواد
سوريا تعلن إحباط هجمات صاروخية على دمشق وحمص

سوريا تعلن إحباط هجمات صاروخية على دمشق وحمص

أبرز المواد

سوريا تعلن إحباط هجمات صاروخية على دمشق وحمص

سوريا تعلن إحباط هجمات صاروخية على دمشق وحمص
مقاتلات حربية إسرائيلية
http://almnatiq.net/?p=746074
المناطق - وكالات

تصدت الدفاعات الجوية السورية،الاثنين، لـ”عدوان” بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ (…) في ريف دمشق وحمص”، مشيرة إلى أنها أسقطت عدداً منها.

ولم توجه سانا اصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة “عدوان” حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد.

وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة دمشق.

وعادة ما تبرر إسرائيل غاراتها وهجماتها على سوريا باستهداف مخازن أسلحة أو مواقع لحزب الله أو الحرس الثوري الإيراني.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

وفي 12 يونيو، أعلنت دمشق تصديها لـ”عدوان إسرائيلي” في جنوب البلاد، إلا ان المرصد السوري لحقوق الانسان قال إن الصواريخ استهدفت موقعين لحزب الله دون ان توقع ضحايا.

وكانت إسرائيل استهدفت قبلها بأيام وعلى دفعتين خلال 24 ساعة مواقع عدة تابعة للجيش السوري ومقاتلين موالين له، ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من قوات النظام، وفق المرصد.

روابط ذات صلة

مصر تحافظ على نظافة شباكها وتتصدر بهدف صلاح “المذهل”

مصر تحافظ على نظافة شباكها وتتصدر بهدف صلاح “المذهل”
الأمين العام لـ “أوبك”: الفترة ما بين 6 و9 أشهر أفق جيد لتمديد صفقة خفض الإنتاج

الأمين العام لـ “أوبك”: الفترة ما بين 6 و9 أشهر أفق جيد لتمديد صفقة خفض الإنتاج
روسيا تبدأ إنتاج منظومة صواريخ “إس-500” المتطورة

روسيا تبدأ إنتاج منظومة صواريخ “إس-500” المتطورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*