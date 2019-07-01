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مصر تحافظ على نظافة شباكها وتتصدر بهدف صلاح “المذهل”

مصر تحافظ على نظافة شباكها وتتصدر بهدف صلاح “المذهل”
http://almnatiq.net/?p=746083
المناطق - الرياض

نجح المنتخب المصري بتصدر مجموعته في كأس أمم أفريقيا، بعد انتصاره السهل على منتخب أوغندا، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وحسم منتخب “الفراعنة” المواجهة بالشوط الأول، بفضل هدف رائع عن طريق النجم محمد صلاح، الذي أسكن كرة من ركلة حرة في الزاوية اليسرى للحارس، في الدقيقة 36.

وحسم قائد المنتخب أحمد المحمدي المواجهة بتسجيله الهدف الثاني، في الوقت المحتسب بدلا للضائع من الشوط الأول.

وودع منتخب زيمبابوي البطولة بهزيمته أمام الكونغو الديموقراطية بنتيجة 0-4، بينما أبقى الأخير على آماله بالتأهل كواحد من بين أفضل الثوالث.

وتصدرت مصر مجموعتها برصيد 9 نقاط، ومن دون أن تستقبل شباكها أي هدف، وجاءت أوغندا ثانية برصيد 4 نقاط، ثم الكونغو الديموقراطية ثالثة برصيد 3 نقاط، وزيمبابوي أخيرة برصيد نقطة واحدة.

ولا يزال خصم المنتخب المصري في دور الـ16 غير معروفا حتى الآن، حيث سيلاقي أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

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