أمير منطقة جازان يكلف “قحل”رئيساً لمركز وادي جيزان

المناطق - فضه عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان قراراً يقضي بتكليف الاستاذ مصطفى بن علي قحل للعمل رئيساً لمركز وادي جيزان.

وقد أعرب”قحل” عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على هذه الثقة والتي ستكون دافعا له لخدمة الوطن والتفاني في مجال عمله سائلا الله عز وجل بأن يوفقه لأداء مهام عمله.

ويعد”قحل” من الكفاءات المؤهلة والمتميزة ويملك خبرات إدارية من خلال عمله وكيل لمحافظة أحد المسارحة لمدة ثلاث سنوات ثم وكيل لمحافظة صامطة لمدة لمدة أربع سنوات