“مجيديات” حفلة تاريخية عالمية بموسم الرياض

“مجيديات” حفلة تاريخية عالمية بموسم الرياض

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“مجيديات” حفلة تاريخية عالمية بموسم الرياض

“مجيديات” حفلة تاريخية عالمية بموسم الرياض
http://almnatiq.net/?p=746094
المناطق _ الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن تنظيم حفلة تاريخية عالمية، تحت مسمى”مجيديات” للفنان عبدالمجيد عبدالله؛ ضمن موسم الرياض.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “اجتمعت اليوم مع أخي الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، واتفقت معه في موسم الرياض على حفلة تاريخية عالمية بمسمى مجيديات، تكريماً لأحد عمالقة الفن العربي”.

من جهته رد الفنان عبدالمجيد عبدالله على تغريدة آل الشيخ، بقوله: “وزيرنا أبوناصر مبدّع واللي شفته الليلة من فعاليات موسم الرياض الذي سينطلق في منتصف أكتوبر والتجهيزات العالمية شيء غير عادي وانتظروني في مجيديات”.

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