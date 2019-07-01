اعفاء حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين

اعفاء حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين

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اعفاء حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين

اعفاء حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين
http://almnatiq.net/?p=746096
المناطق _ الرياض

أكّد الحساب الرسمي لخدمات الإقامة المميزة على “تويتر”، إعفاء حاملها وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين.

ورد الموقع على أحد الأسئلة التي جاءت: هل يُعفى حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين؟ بقوله إن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على نظام الإقامة المميزة يتضمن عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وكان مركز الإقامة المميزة، قد بدأ استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك».

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