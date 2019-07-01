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آل الشيخ : إحالة سارقي التيار الكهربائي والمياه من المساجد للنيابة .. بينهم أئمة ومؤذنون

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آل الشيخ : إحالة سارقي التيار الكهربائي والمياه من المساجد للنيابة .. بينهم أئمة ومؤذنون

آل الشيخ : إحالة سارقي التيار الكهربائي والمياه من المساجد للنيابة .. بينهم أئمة ومؤذنون
http://almnatiq.net/?p=746111
المناطق - متابعات

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن قيام الوزارة بتعقب عمليات سرقة التيار الكهربائي والمياه من المساجد. وأكد آل الشيخ، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، اكتشاف سرقة المياه والتيار الكهربائي المخصصين لمساجد الوزراة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الإستهلاك فيها.

وشدد على أن الوزارة ستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم بأثر رجعي. وأوضح أن الوزارة عممت في وقت سابق على جميع فروعها التي أبلغت بدورها منسوبي المساجد بضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإيصال التيار الكهربائي إلى المساجد وعدم التعدي عليها، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون أو تتراجع عن تتبع وملاحقة المتورطين في عمليات السرقة وإحالتهم إلى الجهات المختصة حتى يتم القضاء على هذه الحالات نهائيا.

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