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إيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض مناطق المملكة

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إيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض مناطق المملكة

إيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=746114
المناطق - متابعات

تتعرض الصحف الورقية إلى خطر الإنقراض خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما وجهت شركة وطنية للتوزيع خطابًا بإيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأخطرت الشركة في خطاب لها مسؤولي المؤسسات الصحفية الورقية، بإيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض مناطق المملكة منها ” الرياض، جدة، أبها، القصيم، عرعر، الجوف، وحفر الباطن ” ، بدءً الإثنين 1 يوليو 2019.

وأرجعت هذا القرار إلى ارتفاع التكاليف مقابل انخفاض الإيرادات، بالإضافة إلى عدم تحمل المؤسسات الصحفية لتكاليف التشغيل لهذه الفروع، كما تسببت التقنية الحديثة والصحافة الإلكترونية في ضعف الإقبال على شراء الصحف الورقية.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا القرار بشكل متفاوت، منهم من عبر عن حزنه من منع التوزيع واختفاء الصحافة الورقية، ومنهم من عبر عن سعادته بهذا الأمر في ظل وجود التقنيات الحديثة.

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