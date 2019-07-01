احدث الأخبار

المرصد السوري : انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا
أبرز المواد
 المملكة تصدر لأول مرة سندات مقومة باليورو
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تبرم غدٍ الثلاثاء اتفاقية مع “منشآت” لدعم الابتكار ورواد الأعمال
المنطقة الشرقية
 ترقية ” زعلة ” للمرتبة الرابعة عشر بإمارة جازان
منطقة جازان
 أمير تبوك يثنى على جهود صندوق الموارد البشرية بالمنطقة
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد: علاقتنا بـ “باكستان” تشهد نمواً متواصلاً
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود تطوّر آلية تصميم وتحليل نظم المعلومات بكلية الآداب
أبرز المواد
 “هيئة المواصفات”: علامة الجودة إلزامية على منتجات الإسمنت في 9 سبتمبر
أبرز المواد
 أمانة الرياض تطلق المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل
أبرز المواد
 “هدف”: طرح 26 ألف فرصة تدريبية لـ 13 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في برنامج التدريب “صيفي”
أبرز المواد
المرصد السوري : انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا

المرصد السوري : انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا

أبرز المواد
المملكة تصدر لأول مرة سندات مقومة باليورو

المملكة تصدر لأول مرة سندات مقومة باليورو

أبرز المواد
أمانة الشرقية تبرم غدٍ الثلاثاء اتفاقية مع “منشآت” لدعم الابتكار ورواد الأعمال

أمانة الشرقية تبرم غدٍ الثلاثاء اتفاقية مع “منشآت” لدعم الابتكار ورواد الأعمال

المنطقة الشرقية
ترقية ” زعلة ” للمرتبة الرابعة عشر بإمارة جازان

ترقية ” زعلة ” للمرتبة الرابعة عشر بإمارة جازان

منطقة جازان

“هيئة المواصفات”: علامة الجودة إلزامية على منتجات الإسمنت في 9 سبتمبر

“هيئة المواصفات”: علامة الجودة إلزامية على منتجات الإسمنت في 9 سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=746142
المناطق - واس

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن بدء إلزام منتجات الإسمنت بالحصول على علامة الجودة السعودية، اعتباراً من 10 محرم 1441هـ، وذلك وفقاً للائحة الفنية لمواد البناء -الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية.
وأكدت الهيئة منع دخول منتجات الإسمنت بما فيها الإسمنت البورتلاندي والإسمنت الأبيض والخرسانة الجاهزة من المنافذ السعودية أو بيعها في الأسواق بعد هذا التاريخ ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة السعودية.
ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات للحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة: ttps://jeem1.saso.gov.sa/.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة والجهات الرقابية ذات العلاقة على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق السعودية وتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها.
وأوضحت هيئة المواصفات أن حصول المُنتج على علامة الجودة يعكس مطابقته للمواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، إضافةً إلى تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تُحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر)، وتُعزِّز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على هذه العلامة.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة، كان قد اعتمد اللائحة الفنية لمواد البناء -الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية في اجتماعه رقم (161)، المنعقِد بتاريخ
24 / 10/ 1438هـ، ونُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/1 /1439هـ، حيث تضمنت فرض علامة الجودة السعودية على منتجات الإسمنت، بما فيها الإسمنت البورتلاندي، والإسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة، كما نصت هذه اللائحة على منح فترة انتقالية لموردي ومصنِّعي الإسمنت والخرسانة الجاهزة مدتها سنتان من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

روابط ذات صلة

المرصد السوري : انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا

المرصد السوري : انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا
المملكة تصدر لأول مرة سندات مقومة باليورو

المملكة تصدر لأول مرة سندات مقومة باليورو
أمير تبوك يثنى على جهود صندوق الموارد البشرية بالمنطقة

أمير تبوك يثنى على جهود صندوق الموارد البشرية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*