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تحقيق منطقة تبوك اقل نسبة بطالة للسعوديين بين مناطق المملكة ..

أمير تبوك يثنى على جهود صندوق الموارد البشرية بالمنطقة

أمير تبوك يثنى على جهود صندوق الموارد البشرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=746151
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك محمد سالم الشهري.
واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير انجازات فروع “هدف”بالمنطقة للعام 2018م, الذي تضمن برامج ومشروعات ومبادرات لدعم توطين الوظائف وزيادة إعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص ، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة . والتي كان لها الاثر والمساهمة في تحقيق منطقة تبوك اقل معدل نسبة بطالة للسعوديين بين مناطق المملكة بواقع 6,7% وفقا لبيانات نشرة سوق العمل للربع الاول لعام 2019 م والصادر من الهيئة العامة للإحصاء وذلك استكمالا للمسيرة الوطنية لتحقيق رؤية المملكة 2030م .
وأثنى سمو أمير المنطقة على جهود الصندوق وما يقدمه من دعم للشباب وتوفير فرص العمل لهم وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبي في ظل الدعم الكبير والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله –
من جهته أعرب الشهري, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك لمتابعته الدائمة والحرص الدائم على توفير فرص العمل ودعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم .

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