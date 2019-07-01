ترقية ” زعلة ” للمرتبة الرابعة عشر بإمارة جازان

جازان - فضة عطيف

صدرت الموافقة الكريمة السامية ، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة محافظ صامطة إلى المرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان.

وقد عبر محافظ صامطة أ. احمد بن عبدالله زعلة ، عن بالغ تقديره واعتزازه وعظيم شكره على هذه الثقة الكريمة الغالية من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان-حفظهم الله-.

وأكد زعلة أن هذه الموافقة الكريمة على الترقية هي وسام فخر واعتزاز وتعد حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن.