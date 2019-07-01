أمانة الشرقية تبرم غدٍ الثلاثاء اتفاقية مع “منشآت” لدعم الابتكار ورواد الأعمال

المناطق - الدمام

يبرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير غدا الثلاثاء الموافق 29/10/1440هـ، في مقر الأمانة، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وتهدف الاتفاقية لدعم رواد الأعمال في المنافسات الجماعية للحلول الالكترونية وتقديمها وتطويرها للجهات الحكومية أو الشركات، والتدريب والارشاد في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

وتتضمن الاتفاقية تعاون و تنسيق الجهود بين #مركز_الابداع_البلدي في الأمانة و مركز ذكاء للوصول إلى الحلول النوعية في المجالات والمشاريع التي تقع تحت اختصاص أمانة المنطقة الشرقية .