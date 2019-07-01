المملكة تصدر لأول مرة سندات مقومة باليورو

المناطق - وكالات

أصدرت المملكة، لأول مرة في تاريخها، سندات مقومة بعملة اليورو، وذلك بعد تعيين كل من بنك «غولدمان ساكس» وبنك «سوسايتي جينيرال» منسقين عالميين وبنك «بي إن بي باريبا» وبنك «مورغان ستانلي» و«سامبا كابيتال» مديري إصدار.

وحصلت المملكة العربية السعودية على تصنيف (A+ مستقر) من وكالة موديز ومصنفة (A1 مستقر) من وكالة فيتش. ويأتي إصدار السعودية لسندات مقومة بعملة اليورو بشريحتين 8 و20 سنة (وفقا لظروف السوق).

يذكر أن سوق سندات اليورو يتميز بتنوع المستثمرين (مؤسسات ومحافظ جديدة، مقدرة المملكة على الدخول في اي وقت أسواقا مختلفة، إمكانية الدخول لسوق اليورو، تنوع فترات الاستحقاقات اكثر من سوق الدولار، وكذلك تنوع مصادر التمويل – مقارنة بسعر المملكة حاليا بسوق الدولار، ولكن لا يعتبر سوق اليورو بشكل عام كبيرا بحجم سوق الدولار، فتح الباب لمصدرين سعودين من القطاع الخاص).