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ارتفاعات طفيفه لاسعار الاعلاف باسواق الاعلاف بوادي الدواسر والسليل

ارتفاعات طفيفه لاسعار الاعلاف باسواق الاعلاف بوادي الدواسر والسليل

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ارتفاعات طفيفه لاسعار الاعلاف باسواق الاعلاف بوادي الدواسر والسليل

ارتفاعات طفيفه لاسعار الاعلاف باسواق الاعلاف بوادي الدواسر والسليل
http://almnatiq.net/?p=746173
وادي الدواسر - شاجع الدوسري

تشهد اسعار الاعلاف بإسواق وادي الدواسر والسليل ارتفاعا طفيفا بالاسعار عن الفتره السابقه حيث وصل سعر لبنة البرسيم الصافي ١٣ ريالا للبنه الواحده ووصل سعر لبنة البرسيم المخلوط ١٠ريال الى ووصل سعر لبنة الرودس ٨ريال كماوصلت اسعار الذره ٩ريال للبنه  وتشهد الذره والرودس منذ فتره شح في عرضها بالسوق مقارنه بالاعلاف الاخرى وتوقع متعاملون بأسواق الاعلاف بمحافظتي وادي الدواسر والسليل ان الاسعار ستعاود الارتفاع خلال الايام القادمه وعللوا ذلك ان الايام القادمه ستشهد تحسن في الانتاج الاان السوق بحاجه للمزيد من الاعلاف ويعتبر سوق الاعلاف بوادي الدواسر من اكبر اسواق الاعلاف بالمملكه نظرا للرقعه الزراعيه الكبيره التي تحويها محافظتي وادي الدواسر والسليل ووجود شركات زراعيه كبرى كشركة نادك والانماء والخريف والشدي وغيرها من الشركات وتشكواسواق الاعلاف بمحافظتي وادي الدواسر والسليل من العشوائيه وسوء التنظيم وسيطرة العماله الوافده على اغلب مضاربات السوق اليوميه والتي تبدا من الخامسه فجرا حتى الثامنه صباحا حيث يتم عرض عينات الاعلاف في هذا الوقت على المشترين قبل الذهاب للمزارع للتحميل بعد الاتفاق على السعر ويشهد السوق زحام وعدم تنظيم وعشوائيه وكثرة العماله السائبه وطالب العديد من مرتادي السوق الجهات ذات العلاقه تنظيمه وايجاد مباسط وحراج رسمي ومكاتب تسويق زراعي

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