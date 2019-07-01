ضبط مخالفين تجريف الأراضي ونهل الرمال بالمنطقة الشرقية

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أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية الأستاذ/متعب برجس العتيبي بأن قوة المهام والحراسات بالفرع وفي إطار تنفيذ مهامها لمتابعة وضبط مخالفي التعليمات التي تحظر نهل الرمال تمكنت يوم الاثنين الموافق28/10/1440من ضبط مخالفين لقيامهم بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات ونقلها بطرق غير نظامية، وذلك بمنطقة جنوب طريق الرياض وقد وتم تسليم المعدات المستخدمة لبلديه غرب الدمام لأتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.