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أمانة تبوك تنهي صيانة وسفلتة عدد من شوارع وطرقات المدينة

أمانة تبوك تنهي صيانة وسفلتة عدد من شوارع وطرقات المدينة

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أمانة تبوك تنهي صيانة وسفلتة عدد من شوارع وطرقات المدينة

أمانة تبوك تنهي صيانة وسفلتة عدد من شوارع وطرقات المدينة
http://almnatiq.net/?p=746179
المناطق - تبوك
كثفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية في معالجة أحد أهم مظاهر التشوه البصري المتمثلة في صيانة الحفر وكشط وإعادة سفلتة عدد من شوارع وطرقات المدينة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عبدالرحمن العطوي أنه ووفق برنامج زمني تم تحديده مسبقاً لصيانة شوارع المدينة تم ترميم ما يزيد على (23000)م2 من الحفر في مواقع متفرقة من المدينة مضيفاً بأنه تم كذلك كشط وإعادة سفلتة (150000)م2 لعدد من شوارع حي الورود والمروج وطريق الأمير فهد بن سلطان وطريق أبي بكر الصديق وشارع خالد السديري
وشارع رحيل و سفلتة الشارع الفاصل بين حيي الريان والرابية وعدد من شوارع حي العزيزية بواقع (68640)م2.
وبين المهندس العطوي أنه تم خلال نفس المدة دهان (32000)م2 من المطبات الصناعية وتركيب (4600) قطعة من العواكس الخزفية (عيون القط) أمام المطبات الصناعية لتنبيه وتحذير قائدي وقائدات المركبات بوجود مطبات صناعية.

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