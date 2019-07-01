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إنهاء معاناة مسن من البروستاتا والحصوات بحفرالباطن

إنهاء معاناة مسن من البروستاتا والحصوات بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=746182
المناطق - حفرالباطن
أسهم بفضل الله الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمستشفى حفرالباطن المركزي في إنهاء معاناة مريض كان يشكو من إنحصار متكرر بالبول وصعوبة في التبول وبعد الكشف المخبري والإشعاعي تبين وجود تضخم حاد في البروستاتا ووجود 7 حصوات الأمر الذي نتج عنه انحصار مع صعوبة بالتبول مع إرتفاع بضغط الدم .

وعلى الفور تم تحضير المريض وإدخاله للعمليات حيث تم إستئصال البروستاتا وإخراج الحصوات منه دون أي مضاعفات ولله الحمد، وحالته الصحية مستقرة، كما حددت له مواعيد لزيارة عيادات المسالك البولية كإجراء إحترازي ومتابعة من الفريق الطبي المختص.

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