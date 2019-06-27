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مدير تعليم الشماليه يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم المشاريع في المنطقة

مدير تعليم الشماليه يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم المشاريع في المنطقة

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مدير تعليم الشماليه يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم المشاريع في المنطقة

مدير تعليم الشماليه يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم المشاريع في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=746191
عرعر - خالد الضبيبي

تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان عدد من مدارس المنطقة للإطلاع على اعمال التأهيل والصيانة والترتيبات الخاصة بمبادرة الطفولة المبكرة وأكد العثمان على ضرورة إنجاز الأعمال في وقتها المحدد ورفع نسب الأنجاز فيها بمايضمن سير المشاريع على جدولها الزمني للإستفادة منها في تقديم خدمات تعليمية تواكب تطلعات القيادة وأكد العثمان في لقاءه مع عدد من المقاولين على ضرورة الإنجاز وتجويد العمل والإنتهاء قبل بداية العام الدراسي وفقاً للجدول الزمني المحدد لها بماضمن الإستفادة منها قبل بداية العام الدراسي وشدد العثمان على ضرورة رفع تقارير دورية وعاجلة لمعرفة توافقها مع الخطة الزمنية ومعرفة خطوط سير العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات تعترض أعمال التنفيذ ووجه العثمان بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم المشاريع برئاسته وتضم عدد من الأعضاء لمتابعة سير الأعمال وضمن جودتها ودقتها ولدعم المشاريع ودراستها وتقييمها بما يحقق التطلعات ووتوجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في تطوير التعليم وتحقيق الفاعلية والكفاءة في الأداء

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