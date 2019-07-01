أمير مكة ونائبه يستقبلان مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية المُعين حديثاً

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة المُعين حديثاً فهد بن رقوش.

وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، بن رقوش بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته، عبر مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه، مؤكداً حرصه ومنسوبي الفرع على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.