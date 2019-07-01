نائب أمير مكة يستقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل الثقفي، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.

واطّلع الأمير بدر بن سلطان، خلال اللقاء، على خطط الهيئة لموسم حج العام الحالي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي تشمل تجهيز محطات الرصد البيئي وقياس الملوثات المتنقلة والثابتة ومتابعتها، كما استمع سموه لشرح عن آلية رصد الهيئة للبيانات والمعلومات عبر مراكزها المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتحليلها، وتوقع الظواهر قبل حدوثها، وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة.