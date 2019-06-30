مسابقة افضل زي تراثي للاطفال بمسرح فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بالمندق

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تنظم اللجنة المنظمة لفعاليات وسام البادية مسابقة افضل زي شعبي للاطفال ودعت اللجنة جميع الزوار والاهالي بمشاركة الاطفال في هذه المسابقة حيث رصد جوائز قيمة للمسابقة

واوضح رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الاستاذ عبدالله الزهراني ان اللجنة دأبت على تقديم المسابقات والالعاب الترفيهية للاطفال وتقديم الجوائز طيلة ايام الفعاليات حيث يستمتع الحضور والزوَّار وسط أجواء من البهجة والفرح، واشار الى ان المشاركة مفتوحة لجميع الاطفال وقدم الزهراني شكره للقائمين على المسرح في تقديم اجمل الفعاليات والمسابقات