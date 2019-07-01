التشكيلي فهد خليف يستعرض تجربته في بلجرشي …وجدارية استاد الجوهرة أهم اعماله

المناطق - الباحة

استعرض الفنان التشكيلي فهد خليف تجربته وبداياته وأعماله الفنية وقدم طريقته في كيفية التعامل مع النسب وثقل الالوان ودمج الخط العربي في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الثقافة والفنون بمحافظة بلجرشي بعنوان “تجربة فنان”

وبيّن خليف ان ما يشاع حول تأثير الحالة النفسية على عطاء الفنان غير صحيح مؤكدا بأن المكان والمادة وتوفير الادوات هي الاساس في عطاء الفنان كما ان الفنان يتأثر مع الوقت باعمال الفنانين الاخرين لا شعوريا وينعكس على اعماله

واشار خليف ان فنون الديكور والتصميم تميل الى الاعمال الترابية وتتماشى معها بينما الجداريات تقع بين المنظور الافقي وعين الطائر .

وتحدث الفنان فهد خليف عن أعماله ومشاركاته ومن بينها جداريته في استاد الجوهرة بطول ١٧مترا وبارتفاع ١.٩٠ متر مشيراً بأنها من أهم الاعمال التي تحظى بمكانه عظيمة اضافة الى جداريته في مطار الملك عبدالعزيز

وفي ختام الامسية كرم مدير ادارة المهرجانات والاحتفالات بامارة الباحة علي صنقور ضيف الامسية مقدما شكره للجنة الثقافة والفنون بالمحافظة على اقامة برامج وفعاليات متنوعة تخدم ابناء المنطقة