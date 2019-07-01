أمين الشرقية يترأس اجتماع مناقشة ما تم انجازه للنصف الأول من هذا العام مع كافة الادارات والبلديات

ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الاثنين الموافق 28/10/1440هـ، اجتماع لمناقشة ما تم إنجازه في النصف الأول من العام الجاري وبحث أفضل الحلول والممارسات لسرعة معالجة البلاغات في مركز البلاغات والطوارئ 940 ومنصات التفاعل الأخرى، بجودة عالية تحقق رضا المستفيدين، مع الجهات والإدارات ذات العلاقة بالأمانة، وكذلك استعراض مؤشرات الأداء ونسب الانجاز.

و شدد المهندس فهد الجبير على ضرورة الاستجابة لبلاغات المواطنين وسرعة معالجتها، واطلع على نسب معالجة البلاغات من قِبل مركز ٩٤٠، وعدد البلاغات المستقبلة منذ افتتاح المركز عام ٢٠١٥ وحتى الآن.

وفي نهاية الاجتماع كرم معاليه، الإدارات الأكثر سرعة وحلا في معالجة البلاغات، حاثا اياهم على بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.

ويأتي هذا الاجتماع انطلاقا من برنامج التحول الوطني بهدف تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الاهداف الاستراتيجية والتي من ضمنها تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية.

وقد حضر الاجتماع وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل، و وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ سعيد بن شويل، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان، و وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، وعدد من رؤساء البلديات والجهات المعنية.