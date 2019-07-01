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صحة الشرقية : احذروا مخاطر حرارة الصيف

صحة الشرقية : احذروا مخاطر حرارة الصيف
http://almnatiq.net/?p=746224
المناطق_الرياض

نصحت صحة الشرقية بعدم تعرض الرأس للشمس بشكل مباشر واستخدام الكريمات الواقية من الشمس قبل التعرض لها بنصف ساعة على الأقل وكل ساعتين في حال استمرار التعرض لأشعة الشمس خارج المنزل لفترة طويلة مما قد يسبب ضربات الشمس خاصة للأطفال، وقد تؤدي إلى الوفاة إن لم يتم التعامل معها بسرعة ونقل المصاب إلى مكان بارد ونزع ملابسه وإعطائه السوائل الفاترة او الباردة ورشه بالماء البارد على جسمه في حال غيابه عن الوعي وينقل للمستشفى في كل الحالات مع استمرار تلك المحاولات للتبريد أثناء إسعافه.

كما شددت صحة الشرقية على ضرورة توخي الحذر من الإصابة بالنزلات المعوية نتيجة تلوث الطعام بالبكتيريا وسرعة تخمرها، لاسيما مع اشتداد درجات حرارة الصيف ، منبهةً على الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الأطعمة المكشوفة غير المحفوظة جيداً بالثلاجة، وعن الشراء من الباعة المتجولين وبعض المطاعم التي تخزن الوجبات في درجات حرارة غير ملائمة في ظل غياب اشتراطات السلامة الصحية.

وأكدت على ضرورة التركيز خلال فصل الصيف على الأغذية الملطفة والمخفضة للحرارة والمليئة بالسوائل، كالخيار والبطيخ، والإكثار من الخضار المطهي بالبخار لاحتفاظها بالسوائل والمكونات الغذائية ، إضافة إلى التقليل من الملح والأطعمة المشوية والمعلبات لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم، مع أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام مرة على الأقل يومياً والحذر من حرارة المياه وتناول بعض السوائل قبل الاستحمام في هذا الجو الحار حتى نتلافى حدوث التعب والجفاف أو هبوط الضغط.

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