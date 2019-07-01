الجامعة العربية المفتوحة تحتضن برنامج اللغة الصينية في 12 مدينة

المناطق_فلاج الشعيفاني

تتوجيًا لزيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله إلى الصين ورغبة لإهتمام وزارة التعليم لتنفيذ برامج اللغة الصينية ممثلة في معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ تُطلق الجامعة العربية المفتوحة الأحد القادم دورات أساسيات اللغة الصينية واللغة الإنجليزية بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني لأكثر من 3700 متدرب في 12 مدينة بالمملكة هي الرياض جدة المدينة المنورة حائل تبوك جازان أبها الدمام الأحساء الطائف القصيم مكة المكرمة,

وأشار الدكتور علي بن محمد الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة بهذه المناسبة إلى أن هذا التعاون يأتي ثمار رؤية سمو ولي العهد حفظه الله نظرًا لما تمثله اللغة الصينية من أهمية كبيرة حيث تعد من أهم لغات العالم حاليًا كما أوضح أن هذا التعاون يأتي تتويج الجهود التي تقوم بها الجامعة لخدمة هذا الوطن الغالي وثقة الوزارة في برامجها وجودتها والإستفادة من انتشارها الجغرافي كما رحب الدكتور علي بالأخوه والأخوات المعلمين في فروع الجامعة , حيث نوّه بأن هناك قنوات تواصل دائمة مع المتدربين لضمان نجاح البرنامج وتحقيق الهدف المأمول متمنيًا التوفيق لجميع المعلمين والمعلمات في خدمة التعليم لأبناء الوطن الغالي .