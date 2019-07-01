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رئيس الموساد: إيران تسعى لنقل قواعد إلى شمال سوريا

رئيس الموساد: إيران تسعى لنقل قواعد إلى شمال سوريا
http://almnatiq.net/?p=746239
المناطق_وكالات

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين، اليوم الإثنين، عن أن إيران وحزب الله يخططان لنقل
جزء من قواعدهم العسكرية من جنوبي سوريا إلى شمالي البلاد، حيث يعتقدون أن إسرائيل لن تكون قادرة على مهاجمتهم.

وخلال سنوات الأزمة السورية، شنت إسرائيل الكثير من الغارات على أهداف إيرانية داخل سوريا.

وقال كوهين، في مؤتمر أمني بوسط إسرائيل: “لا نرغب في الدخول في صراع مع سوريا إلا أنه لا يمكننا السماح لها بأن تصبح ساحة للقوات الإيرانية لاستهدافنا”.

واستطرد: “لا يمكننا أن ندع سوريا تتحول لقاعدة لوجيستية لنقل الأسلحة لحزب الله في لبنان وقد عملت إسرائيل سرا وعلانية على مدار الأعوام الأربعة الماضية من أجل الحيلولة دون المزيد من التموضع للقوات والأسلحة الدقيقة في سوريا”.

وأكد أنه بفضل هذه الخطوات الحاسمة، أعتقد أن الإيرانيين سيصلون في النهاية إلى استنتاج بأن الأمر لا يستحق.

وأشار إلى أن الموساد رصد تغيرا في الاتجاه.

وذكر أنه في ضوء الجهود الإسرائيلية لإحباط تواجد إيران وحزب الله في سورية، فإنهم “يرغبون في نقل بعض قواعدهم إلى الشمال السوري، حيث يعتقدون خطأ أننا سنواجه صعوبة في الوصول إليهم.

وأضاف “كوهين”، أن إيران وحزب الله يركزان جهودهما أيضا على شرق سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تعلق على الغارات التي شهدتها سوريا الليلة الماضية.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال كوهين إن إيران “لم تتخل بعد عن مطامعها النووية”، معتبرًا أن التهديد الإيراني خلق فرصة للتوصل إلى تفاهمات إقليمية مع العديد من الدول العربية من شأنها أن تفضي إلى تحقيق سلام شامل.

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