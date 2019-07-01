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إغلاق مشغل ومحل تجميل نسائي مخالفات بالطائف

إغلاق مشغل ومحل تجميل نسائي مخالفات بالطائف
http://almnatiq.net/?p=746251
المناطق_عادل الزهراني

نفذت أمانة الطائف ممثلة في القسم النسائي ببلدية غرب الطائف الفرعية حملة ميدانية رقابية على المشاغل النسائية ومحلات التجميل النسائية ومراكز التصوير النسائي والنوادي الرياضية النسائية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكتفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية على المنشآت التي لها علاقة بصحة المستهلك، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية (حملة الرقابة البلدية).

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولة النسائية أسفرت عن إغلاق محلين للتزيين النسائي ضبط بها مخالفات تستدعي الإغلاق الكامل لحين تصحيح المخالفات وفق اللوائح البلدية، كم تم ضبط 24 مخالفة اخرى شملت تدني مستوى النظافة ، تدني مستوى نظافة الاجهزة والمعدات،  بيع مواد ذات ادعاءات طبية، ومخالفة النشاط، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وسوء التهوية، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية في 104 منشآت شملتها الجولة الميدانية.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية النسائية كثفت اعمالها الرقابية على محلات التزيين النسائي والمشاعل والاسواق النسائية، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية، واغلاق المنشآت المخالفة وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

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