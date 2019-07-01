أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
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