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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان
http://almnatiq.net/?p=746257
المناطق_الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

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