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ارتفاع درجات الحرارة في إقليم كتالونيا بأسبانيا بشكل غير مسبوق

ارتفاع درجات الحرارة في إقليم كتالونيا بأسبانيا بشكل غير مسبوق
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المناطق_متابعات

كسرت موجة الحر التي بلغت ذروتها في إسبانيا مطلع الأسبوع عدة أرقام قياسية، بما في ذلك درجة حرارة بلغت 4ر43 درجة مئوية في مدينة لاردة الكتالونية.

وقال روبن ديل كامبو، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية (ايميت)، لوكالة أنباء أوروبا برس الإسبانية اليوم الاثنين إنه جرى تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة في ست مدن أخرى.

وسجلت أعلى درجة حرارة في مدينة لاردة أمس الأول السبت. وكانت أعلى درجة حرارة على الإطلاق تشهدها المدينة من قبل قد بلغت 2ر41 درجة مئوية وجرى تسجيلها في 7 تموز/يوليو 2015، بحسب هيئة ايميت.

وقال ديل كامبو إن الإنذار من موجة الحر يشمل إسبانيا بأكملها، ولكنه أشار إلى أن درجات الحرارة سوف تظل أعلى من المتوسط على مدار الأيام والليال المقبلة.

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