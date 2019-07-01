الصندوق العقاري يفوز بجائزتين ذهبيتين على مستوى اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

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حصل صندوق التنمية العقارية، مؤخراً على جائزتين ذهبيتين على مستوى اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتيه وذلك من منظمة Contact Center) World ) العالمية، في العاصمة النمساوية فيينا.

ومثل الصندوق العقاري في استلام جائزة أفضل خدمات ذاتية الأستاذ سعود بن سلطان العجمي المدير العام لقنوات التوزيع بالصندوق العقاري، كما تسلم الأستاذ فهد الصفيان مدير إدارة مراكز الاتصال، جائزة أفضل مركز اتصال.

أعرب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، عن سعادته بحصول الصندوق على هذه الجائزتين الذهبيتين التي تعدان شهادة تؤكد المكانة المتميزة التي حققها الصندوق في خدمة مستفيديه، بالإضافة إلى أنها تعزز الخطط والأهداف التي وضعها الصندوق منذ إعلان التحول في عام 2017م، منوهاً بهذا الإنجاز الذي يعتبر ثمرة جهود منسوبي الصندوق نحو تحقيق رضا المستفيدين.