احدث الأخبار

الصندوق العقاري يفوز بجائزتين ذهبيتين على مستوى اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط
أبرز المواد
 جزر سعودية وسط البحر الأحمر .. كنز ينتظر المستكشفين !
أبرز المواد
 انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي
أبرز المواد
 نادي الفتح يعلن شراء عقد الحارس ماكسيم كوفال لمدة 3 سنوات
أبرز المواد
 «تنظيم الكهرباء»: 6 حالات يُحظر فيها فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد.. تعرف عليها
أبرز المواد
 وزير الداخلية يستقبل سفراء كوريا والاتحاد الأوروبي وأفغانستان لدى المملكة
أبرز المواد
 البرلمان الليبي يطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة لمناقشة التدخل التركي
أبرز المواد
 الفيصلي يوقع رسمياً مع المهاجم البرازيلي ويليام الفيس لمدة موسمين
أبرز المواد
 ارتفاع درجات الحرارة في إقليم كتالونيا بأسبانيا بشكل غير مسبوق
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان
أبرز المواد
 بعثة الهلال تغادر إلى النمسا فجر الغد
أبرز المواد
الصندوق العقاري يفوز بجائزتين ذهبيتين على مستوى اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

الصندوق العقاري يفوز بجائزتين ذهبيتين على مستوى اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

أبرز المواد
جزر سعودية وسط البحر الأحمر .. كنز ينتظر المستكشفين !

جزر سعودية وسط البحر الأحمر .. كنز ينتظر المستكشفين !

أبرز المواد
انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا

انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا

أبرز المواد
الأمم المتحدة تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي

الأمم المتحدة تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي

أبرز المواد

الصندوق العقاري يفوز بجائزتين ذهبيتين على مستوى اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

http://almnatiq.net/?p=746287
المناطق_الرياض

حصل صندوق التنمية العقارية، مؤخراً على جائزتين ذهبيتين على مستوى اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتيه وذلك من منظمة Contact Center) World ) العالمية، في العاصمة النمساوية فيينا.

ومثل الصندوق العقاري في استلام جائزة أفضل خدمات ذاتية الأستاذ سعود بن سلطان العجمي المدير العام لقنوات التوزيع بالصندوق العقاري، كما تسلم الأستاذ فهد الصفيان مدير إدارة مراكز الاتصال، جائزة أفضل مركز اتصال.

أعرب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، عن سعادته بحصول الصندوق على هذه الجائزتين الذهبيتين التي تعدان شهادة تؤكد المكانة المتميزة التي حققها الصندوق في خدمة مستفيديه، بالإضافة إلى أنها تعزز الخطط والأهداف التي وضعها الصندوق منذ إعلان التحول في عام 2017م، منوهاً بهذا الإنجاز الذي يعتبر ثمرة جهود منسوبي الصندوق نحو تحقيق رضا المستفيدين.

روابط ذات صلة

جزر سعودية وسط البحر الأحمر .. كنز ينتظر المستكشفين !

جزر سعودية وسط البحر الأحمر .. كنز ينتظر المستكشفين !
انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا

انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا
الأمم المتحدة تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي

الأمم المتحدة تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*