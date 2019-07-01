شاهد .. تدافع الصحفيين تجاه وزير الطاقة “خالد الفالح” خلال اجتماع أوبك في فيينا

أظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم على نطاق واسع تزاحم الصحفيين وتدافعهم حول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وذلك للظفر بتصريحات منه على هامش الاجتماع الذي عُقد في فيينا.

وأكد الفالح أنه من المحتمل أن يصل أعضاء أوبك والدول المتعاونة للتوافق بشكل نهائي، غداً الثلاثاء، حول تمديد العمل بتخفيض الإنتاج لتسعة أشهر قادمة.

كما نوه الفالح على استمرار التنسيق بين المملكة وروسيا في الفترة المقبلة، بهدف تشجيع بقية المنتجين من خارج أوبك على التعاون المشترك.