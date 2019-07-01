بلدية محافظة صامطة تواصل أعمال الصيانة لمقابر المحافظة وقراها

المناطق_فضه عطيف

تواصل بلدية محافظة صامطة أعمال صيانة وتسوير مقابر المحافظة والقرى التابعة لها، من حيث إزالة الاشجار الضارة وتنظيفها من النفايات والمخلفات وبناء وترميم الأسوار المتهالكة.

وبين رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية شرعت بعمل خطة عمل لصيانة المقابر داخل المحافظة والقرى التابعة لها، وانطلق العمل منذ منتصف الشهر المنصرم وتستمر لمدة ستة أسابيع، حيث تضمنت العمل في الاسبوع الأول والثاني على صيانة مقابر الركوبة وأبو حجر الأعلى والأسفل، والجاضع ومجعر وشعب الخرابة وصاحب البار وقائم العتنة والدغارير، وفي الاسبوع الثالث والرابع يتم العمل على قرى الهلية والبدوي والجردية والجرادية والعامرية والدريعية.أما الأسبوع الخامس والسادس فسيتم العمل على قرى الجيانية والطرشية والخضراء وأبو المض، ومقابر وسط محافظة صامطة.

وأشار الدغريري أنه تمت صيانة مقبرة المسعودة بصامطة بإزالة الأشجار والحشائش منها بمساحة ٤٠٠٠م٢، وبلغت أعمال النظافة فيها بمساحة ٥٠٠م٣.كما تم صيانة مقبرة إسكان الخارش بأعمال انشائية بمساحة ١٧٨٣متر طولي.

وأوضح الدغريري ، أنه تم اعتماد مشروع بقيمة ٨٩١.٣٠٠ريال لتسوير مقابر المحافظة وقرآها في مدة أقصاها ٣٦٠يوم، فيما سيتم استكمال أعمال الصيانة والنظافة لباقي القرى بجدولة زمنية يتم العمل على استيفاء جميع الأعمال وفقها.

وأكد الدغريري: أن الحفاظ على حرمة وخصوصية المقابر يعتبر من أولى اهتمامات البلدية وفقا لتوجيهات أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وأنها تبادر وبشكل عاجل في تنفيذ أعمال مثل هذه الصيانة لخصوصية المقابر وإكرام للموتى وحفظ لحرمتهم.