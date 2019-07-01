برعاية معالي مدير جامعة الباحة:الإدارة العامة لدوريات الأمن تُكرم المشاركين في البرنامج العلمي الخامس للأمن الفكري

برعاية معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، كرمت الإدارة العامة لدوريات الأمن المشاركين في البرنامج العلمي الخامس للأمن الفكري لعام 1440هـ بمنطقة الباحة، بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية رئيس المجلس التأسيسي للجمعية العلمية السعودية للأمن الفكري د. منصور أبوراس، ومساعد إدارة دوريات الأمن بالباحة العقيد على سعيد الغامدي، بمكتب معاليه بالمبنى الإداري الرئيسي بالمدينة الجامعية.

وأكد معالي مدير الجامعة أن جامعة الباحة تحرص على المساهمة في كل ما يخدم أمن واستقرار وسلامة هذا الوطن المعطاء، وصناعة الوعي الفكري السليم لدى أبناء وبنات الوطن، وما يؤهلهم إلى قيادة المستقبل باقتدار.

وأوضح معاليه أن المشاركة في هذا البرنامج الذي يتعلق برجال الأمن البواسل جاء بوازع من واجبنا الوطني، لرفع كفاءاتهم وقدراتهم التي تصب في جوهر مهامهم الأمنية، مشيراً أن الأمن الفكري هو اللبنة الأولى في توفير الأمن في البلاد.

بدوره قدم العقيد الغامدي شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على ما تقدمه الجامعة من جهود مميزة، وتعاون مع الإدارة العامة لدوريات الأمن من خلال تدريب منسوبي الإدارة في البرنامج العلمي الخامس الأمن الفكري للعام 1440هـ. وفي ختام اللقاء كرم معالي مدير الجامعة المشاركين وهم : الدكتور منصور بن سعيد أبو راس, الدكتور محمد بن عبيدالله الثبيتي , الدكتور سعيد محمد جمعان الهدية , الدكتور أحمد بن محمد أحمد ال مصوي , الدكتور عيد بن محمد الدوسري وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.