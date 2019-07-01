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امانة جازان تنفذ الشارع الثقافي بالواجهة البحرية

امانة جازان تنفذ الشارع الثقافي بالواجهة البحرية
http://almnatiq.net/?p=746302
المناطق_فضة عطيف
بدأت أمانة منطقة جازان بالعمل في تنفيذ الشارع الثقافي بالواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان ، والذي تهدف من إنشاءه إلى نشر انواع الفنون وإبراز المبدعين والموهوبين وتهيئة المكان المناسب لممارسة العديد من انواع الفنون والثقافة بمدينة جازان .

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف ابن سعيدان ، أن الشارع الثقافي يقع على امتداد ٤٥٠ متر ويحتوي على مسارات مظللة بأشكال ديكورية وبوثات للفنانين وجلسات للزوار ومجسمات جمالية واماكن لممارسة الفعاليات الترفيهية التي تعزز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشبابية .

وأضاف ابن سعيدان ، مدينة جيزان خاصة ومنطقة جازان عامة ، بئية خصبة للمثقفين والملهمين والشباب المبدعين ، ولها تاريخ عريق في الجانب الثقافي والفني ، ومن هنا انطقلت فكرة تنفيذ الشارع الثقافي الذي يضم بين طياته أفكار الثقافة والفنون والرسوم والنحت والعروض الشعبية وغيرها من الفعاليات المتنوعة  .

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