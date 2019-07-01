أحد النزلاء المسيحيين في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض يعلن إسلامه

المناطق - الرياض

نجحت جهود منسوبي دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض عبر البرامج الدينية والاجتماعية والدروس الموجهة في اقناع أحد نزلائها المسحيين باعتناق الدين الإسلامي حيث نطق النزيل الشهادتين امام النزلاء بعد الصلاة في جامع الدار وردد كلمة التوحيد معلناً اسلامه وسط مباركة واحتفاء وتكريم من زملاءه والكادر الوظيفي العامل معهم وقد ذكر النزيل انه خلال المدة التي قضاها في الدار استطاع ان يتعرف على الدين الإسلامي بالشكل الحقيقي من خلال المعاملة الحسنة التي كان يتلقاها هو واقرانه من الأخصائيين والمراقبين داخل الدار الأمر الذي شجعه على البحث والإطلاع في أصول الدين الإسلامي وتاريخ اعلامه وسيرة الرسول الكريم ماجعله يعتنقه عن قناعة دون اكراه معرباً عن سعادته بذلك وموجهاً شكره لإدارة الدار وكافة منسوبيها على مايبذلونه من جهود .