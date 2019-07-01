وكيل إمارة المنطقة الشرقية يعزي عائلة العمار

عزى وكيل إمارة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم (الاثنين)، عائلة العمار في وفاة ابنتهم (سارة) التي وافتها المنية مؤخراً، وذلك بمنزل العائلة بالدمام.

وعبر البتال عن صادق التعزية والمواساة لعبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي(رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية)، ولعائلة العمار وذوي الفقيدة، سائلاً الله أن يغفر لها، ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها الجنة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جهته ثمن عبدالحكيم العمار الخالدي لوكيل إمارة الشرقية تعزيته ومواساته، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، ويجعل ذلك في موازين حسناته.