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بالفيديو : برد بإرتفاع مترين يغطي شوارع مدينة مكسيكية

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المناطق - الرياض

شهد وسط غرب المكسيك ظاهرة فريدة من نوعها، حيث سقطت كمية هائلة من البرد الضخم في مدينة غوادالاخارا، والذي تراكم في أنحاء المدينة بارتفاع مترين، فكان على عمال البلدية طلب الدعم من الجيش واستخدام الكاسحات ذات المحركات الخلفية وآلات مختلفة لتطهير الشوارع.

بدوره، أبدى حاكم ولاية خاليسكو المكسيكية إنريك ألفارو، التي تقع فيها مدينة غوادالاخارا، عن دهشته بالظاهرة، قائلاً: “مشاهد لم أرها من قبل، انظر إلى هذا البرد الذي يبدو وكأنه تساقط للثلوج… إنه لأمر مدهش!”.

وقد تسببت هذه الظاهرة، بحسب الإعلام المحلي، في أضرار جسيمة في جميع أنحاء المدينة وبخاصةً في تلاكيبيك، حيث تعرض ما لا يقل عن 200 منزل لأضرار ودُمرت حوالي 50 مركبة، كما أدخل شخصان للمستشفى بسبب انخفاض حرارة الجسم.

 

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