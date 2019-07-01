سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب عبدالله متنبك

جازان _ فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب عبدالله بن ابراهيم متنبك ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوها بما يسطره أبطال القوات المسلحة وكافة القطاعات العسكرية ، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة..

‬من جانبهم عبر أسرة وذوو الشهيد “متنبك” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.