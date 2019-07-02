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البيت الأبيض: يجب إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم

البيت الأبيض: يجب إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم
http://almnatiq.net/?p=746339
المناطق _ وكالات

أكد البيت الأبيض اليوم أنه سيستمر في سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران إلى أن تغير نهجها، وإلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.
وذكر البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015 أن “الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم”، مضيفًا يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران اليورانيوم.

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