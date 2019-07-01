المسرحية الكوميدية “نمبر 1” على مسرح أمانة المنطقة الشرقية الخميس

المناطق _ منال الدوسري

يستضيف مسرح أمانة المنطقة الشرقية، نهاية الأسبوع الجاري، وعلى مدى ثلاثة أيام “الخميس والجمعة والسبت”، عروض المسرحية الكوميدية الهادفة “نمبر 1”.

ويشارك في المسرحية عديدٌ من نجوم الفن والمسرح، في مقدمتهم فاطمة عبدالرحيم، ونورة العميري، وإبراهيم جبر، كاتب النص، الذي يعود إلى المسرح بعد غياب طويل، إضافة إلى الفنان خليفة جبر، وعبدالرحمن الياسين، ونادر النادر، نجم الـ “سوشال ميديا” الذي يقف على المسرح للمرة الأولى.

كذلك، تضم المسرحية وجوهاً جديدة، تدخل عالم الفن بقوة، منهم الإعلاميتان بيلا، وأروى، اللتان تمثِّلان للمرة الأولى عبر “نمبر 1″، وبدر العميري، وفهد المعشوق، ومجدي جابر.

يُخرج المسرحية الفنان خالد جبر، ومساعد مخرج سلطان الدوسري.