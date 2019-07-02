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ترامب يتهم إيران بـ اللعب بالنار بعد رفعها مخزون اليورانيوم

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ترامب يتهم إيران بـ اللعب بالنار بعد رفعها مخزون اليورانيوم

ترامب يتهم إيران بـ اللعب بالنار بعد رفعها مخزون اليورانيوم
http://almnatiq.net/?p=746351
المناطق _ وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن “إيران تلعب بالنار” من خلال تجاوزها الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترامب، خلال فعالية أقيمت اليوم الاثنين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه رسالة لإيران، إنه لا يمكن أن يعلن أي شيء جديد، إلا أن السلطات الإيرانية تعرف ما الذي تفعله فهي “تلعب بالنار”.

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم، عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلوغرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات كثيرة موجعة على طهران.

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