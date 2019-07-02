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التحالف :هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية يستهدف مطار أبها الدولي

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التحالف :هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية يستهدف مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=746354
المناطق _ واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

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