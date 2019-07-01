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بعد توجيه آل مغيرة بسكن للمعلمين.. أبواب شقق الأفلاج المفروشة تفتح بالمجان لاستقبال المعلمات

بعد توجيه آل مغيرة بسكن للمعلمين.. أبواب شقق الأفلاج المفروشة تفتح بالمجان لاستقبال المعلمات

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بعد توجيه آل مغيرة بسكن للمعلمين.. أبواب شقق الأفلاج المفروشة تفتح بالمجان لاستقبال المعلمات

بعد توجيه آل مغيرة بسكن للمعلمين.. أبواب شقق الأفلاج المفروشة تفتح بالمجان لاستقبال المعلمات
http://almnatiq.net/?p=746359
الرياض _ عادل الزهراني

تفاعل أهالي الأفلاج مع توجيه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيره بتوفير سكن مجاني لـ ٤١ معلماً جديداً موجهين لإجراء المقابلة الشخصية نهاية هذا الأسبوع ،تمهيداً لتوجيهم لمدارسهم بعد مطابقة مسوغات التعيين ، فيما أعلن أصحاب الشقق المفروشة فتح أبوابها لاستقبال سكن المعلمات بالمجان.
يذكر أن هذه المبادرة من تعليم الأفلاج والمجتمع بالمحافظة تستمر للعام الثاني على التوالي وتوفير السكن المجاني للمعلمين والمعلمات الجدد .

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