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ترامب: أفغانستان مختبر للإرهابيين.. سنترك استخبارات قوية

ترامب: أفغانستان مختبر للإرهابيين.. سنترك استخبارات قوية
http://almnatiq.net/?p=746363
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة أذيعت يوم الاثنين إنه يرغب في ترك “استخبارات قوية” في أفغانستان بعد سحب القوات الأمريكية من هناك لأن هذه الدولة بمثابة مختبر للإرهابيين.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” جرت يوم السبت الماضي في اليابان، قال ترامب إنه يفضل سحب جميع القوات من أفغانستان، لكن هذا غير ممكن لأنه يجب رصد الوضع.

وأضاف “أود الخروج.. المشكلة هي أنها (افغانستان) مجرد مختبر للإرهابيين على ما يبدو. أنا أطلق عليها هارفارد الإرهابيين.
وأوضح إنه عندما ناقش مسألة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مع مستشاريه العسكريين، أكد كبار الجنرالات أنهم يفضلون مهاجمة الإرهابيين هناك بدلا من الأراضي الأمريكية.

وتابع ترامب “إنه شيء يجب أن تفكر فيه دائما.. سنرحل ونترك استخبارات قوية جدا.

كما ذكر ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض مع جماعات مختلفة أملا في إيجاد حل سياسي لحرب أفغانستان المستمرة منذ 18 عاما.

وطالبان هي من بين الجماعات التي شاركت في المحادثات، لكن قادتها رفضوا حتى الآن الاجتماع مباشرة مع الحكومة الأفغانية. وتشن الجماعة المسلحة هجمات في أفغانستان على نحو شبه يومي في محاولة لتعزيز موقفها بالمحادثات السياسية.

انطلقت جولة جديدة من المحادثات مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تأمل في إبرام اتفاق سلام مع طالبان قبل أول أيلول/سبتمبر.

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