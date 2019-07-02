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“هنيدي الجمهور السعودي حالة خاصة.. وعلاقتي به وثيقة وقديمة”

“هنيدي الجمهور السعودي حالة خاصة.. وعلاقتي به وثيقة وقديمة”

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“هنيدي الجمهور السعودي حالة خاصة.. وعلاقتي به وثيقة وقديمة”

“هنيدي الجمهور السعودي حالة خاصة.. وعلاقتي به وثيقة وقديمة”
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المناطق_جدة

اعرب النجم الكبير محمد هنيدي عن سعادته البالغة بتقديم العروض في المملكة مؤكدا ان الجمهور السعودي حالة خاصة ومحب للمسرح و علاقته به قديمة ووثيقة خلال المسرحيات المختلفة التي قدمها علي مدار مشواره .
ومن جانبه أبدي المهندس رائد أبوزنادة، المشرف العام على موسم جدة موسم جدة سعادته باستضافة الفنان محمد هنيدي على المسرح العربي في منطقة أبحر، إحدى وجهات الموسم الرئيسية، بعد غيابٍ دام لأكثر من ١٦ سنة.
واوضح ان المسرح العربي سيحتضن المسرحية الكوميدية “3 أيام في الساحل” التي يقدمها النجم هنيدي ونجوم مصر، بالإضافة إلى مسرحيتين أخريين ضمن أجندة هذا الموسم، وذلك في مسعى لتعزيز الدور الكبير الذي يبنيه المسرح في المشهد الثقافي السعودي والعربي بشكلٍ عام، خاصة مع الشعبية الواسعة التي يتمتع بها هذا الفن لدى الجمهور العربي، الذي ارتبط بالمسرح منذ زمنٍ بعيد.
ولفت ابوزنادة الي ان ٣ ايام في الساحل ستعرض للمرة الأولى في المملكة، بعد أن لاقت رواجاً واسعاً في الأوساط المصرية والعربية المهتمة بالمسرح الحديث، معربا عن شكره وتقديره إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على دعمه المستمر للموسم، وجهوده التي تسهم في إنجاحه وإثراء فعالياته.

و اكد المخرج مجدي الهواري الشريك المؤسس و المشرف الفني لكايرو شو المنتجة لمسرحية ٣ ايام في الساحل ان نفاذ تذاكر مسرحية هنيدي خلال نصف ساعة من طرحها للجمهور يعد علامة قوية علي نجاح الموسم واختيار موفق لنوع الفاعليات والجمهور المتشوق للمسرح في السعودية .

وقال الهواري : تحدثت كثيرا عن الحلم الذي راودني لإعادة بريق ورونق المسرح المصري العظيم بشكله الجديد بعد سنوات عجاف كان المسرح شبه غائب ، و الحقيقة ان كرم المولي عز وجل في تجربتنا كان اكبر بكثير مما حلمنا به وعملنا من اجله بتفاني ودأب شديد علي مدار الفترة الماضية منذ ان كان الحلم مجرد حلم وحتي اصبح واقعا جميلا رسم ملامحه معنا الجمهور المصري والعربي من اللحظة الأولي في القاهرة وحتي قبل ان نصل الي المملكة العزيزة علي قلوبنا جميعا.
ولفت الهواري ان اختيار جدة لتكون اولي المحطات الخارجية ل٣ ايام في الساحل رغم العروض الكثيرة التي ندرسها لم يكن مصادفة ، فنحن والجميع نلمس اليوم النهضة الثقافية الجبارة التي تشهدها المملكة العربية السعودية مؤخرا ، والتي نجحت ان تحقق في اشهر قليلة ما استغرقته دول اخري سنوات طويلة ، ولذا أقول بثقة كبيرة ان السعودية سيكون لها دور كبير في صناعة الفن العربي في ظل تلك النهضة الجبارة ، مشيدا بالإعجاز الذي شهده بنفسه في القدرات الإبداعية .. واضاف ” الفن السعودي قادم بسرعة الصاروخ” .
و أضاف بيومي فؤاد : نعرف الجمهور السعودي جيدا وسنسعد بالتأكيد بتقديم العروض في المملكة ، وعن تجربة ٣ ايام في الساحل فقد شرفت خلالها بالعمل مع النجم الكبير محمد هنيدي هلي المسوح لأول مرة بعد ان استمتعت بالعمل معه في السينما ولنا الشرف اننا في قلب المملكة بلدنا.

وقال محمد محمود : لا أستطيع ان اصف مدي سعادتي بالحضور الي المملكة وشرف لنا ان نمثل المسرح المصري في عمل كبير ‏مع الفنان محمد هنيدي

واعرب احمد فتحي عن سعادته البالغة بعروض جدة قائلا : وسعدت بالعرض في المملكة بلدي الثاني ، كما تشرفت في هذه التجربة بصفة عامة بالعمل مع نجم كبير مثل الفنان محمد هنيدي ومخرج ومنتج كبير مثل مجدي الهواري مخرج ومنتج المسرحية .
واكد محمد ثروت علي التناغم بين كافة فريق العمل و سعادته بالعمل مع كتيبة من المبدعين و تفاؤله بعروض المسرحية في المملكة.

وابدت ندي موسي سعيدة سعادتها بدخولها السعودية لأول مرة في حياتها لتقديم عمل مسرحي وأنها جزء من التطور الفكري الذي تشهده المملكة حاليا ، مضيفة : وبالتأكيد انني جزء من هذا العمل الهام .

وقالت سامية الطرابلسي : عشت فترة طويلة في السعودية و عدت بهذا العمل الضخم كفرد في أسرة كايرو شو وسعادتي مضاعفة لعودتي للسعودية مجددا وشكرا علي الاستقبال و الحفاوة.

واضاف احمد الحلواني : سعيد بالمشاركة في العمل الفني الضخم اخراج المبدع مجدي الهواري و صديقي النجم محمد هنيدي وليس بغريب علي السعودية تلك الحفاوة.

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